Наводнение в Японии унесло жизни 209 человек

Продолжаются поисково-спасательные операции в районах

Число погибших от проливных дождей и наводнений в Японии достигло 209. Об этом сообщает "Анадолу".

Как сообщается, смерть 209 человек уже подтвердилась, а поисковые операции по остальным еще продолжаются.

Вместе с тем, в Японии считают, что число погибших возрастет, поскольку более 50 человек пропали без вести.

Так, за последнюю неделю проливных дождей в 31 префектуре страны произошло около 700 оползней.

Поисково-спасательные операции с более чем 70 000 спасателей продолжаются в районах, пострадавших от наводнений, включая префектуры Хиросима, Окаяма и Эхиме.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране было приостановлено железнодорожное сообщение.

Кроме того, 10 июля, стало известно о приближении тайфуна "Мария" к Японии, в частности, к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава.