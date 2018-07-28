В Японии из-за тайфуна "Джондари" отменили более 30 авиарейсов

Удар тайфуна в Японии ожидается вечером 28 июля - ранним утром 29 июля

В Японии более 30 внутренних авиарейсов были отменены по причине приближения тайфуна "Джондари". Об этом передает телеканал NHK.

По данным синоптиков, тайфун находится в Филиппинском море в 380 км к юго-востоку от острова Хатидзедзима. Стихия движется на северо-запад со скоростью 40 км/ч. Удар тайфан ожидается в Японии примерно вечером 28 июля или же 29 июля ранним утром.

В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 144 км/ч. Власти Японии уже предупредили жителей в западной части страны, что также есть угроза возникновения наводнений и оползней. Людей призвали подготовиться к возможной эвакуации.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 25 июля, тайфун Jongdari в эти выходные может подойти и обрушиться на главный остров Японии Хонсю. Метеорологическое агентство страны сообщило, что тайфун движется по Тихому океану к югу от Японии. По состоянию на 9 утра 25 июля тайфун двигался на север - северо-запад возле острова Окинотори со скоростью ветра до 90 километров в час.

Отметим, это уже 12-й тайфун сезона. Jongdari образовался из тропического циклона в начале 25 июля.

Отметим, ранее в Японии в результате аномальной жары в течение последних двух недель погибли по меньшей мере 65 человек.