В Японии из-за тайфуна "Джонари" пострадали 16 человек

Большая часть раненых от последствий тайфуна - дети и пожилые женщины

В Японии 16 человек в пяти префектурах страны пострадали от тайфуна "Джонари". Об этом сообщает телеканал NHK.

Большинством пострадавших оказались дети и пожилые женщины. Также, двое мужчин пострадали в ДТП, которое было спровоцировано стихией.

В данное время тайфун ослаб до состояния тропического шторма, но сотни людей покинули свои жилища и живут во временных убежищах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна "Джондари" отменили более 30 авиарейсов. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 144 км/ч, поэтому власти Японии уже предупредили жителей в западной части страны, что также есть угроза возникновения наводнений и оползней.

Также напомним, что наводнение в Японии унесло жизни 209 человек. Поисково-спасательные операции с более чем 70 000 спасателей продолжаются в районах, пострадавших от наводнений, включая префектуры Хиросима, Окаяма и Эхиме.