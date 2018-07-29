В Японии из-за тайфуна "Джонари" пострадали 16 человек

Новости Происшествия 29.07.2018 - 06:18
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Большая часть раненых от последствий тайфуна - дети и пожилые женщины

В Японии 16 человек в пяти префектурах страны пострадали от тайфуна "Джонари". Об этом сообщает телеканал NHK

Большинством пострадавших оказались дети и пожилые женщины. Также, двое мужчин пострадали в ДТП, которое было спровоцировано стихией. 

В данное время тайфун ослаб до состояния тропического шторма, но сотни людей покинули свои жилища и живут во временных убежищах. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна "Джондари" отменили более 30 авиарейсов. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 144 км/ч, поэтому власти Японии уже предупредили жителей в западной части страны, что также есть угроза возникновения наводнений и оползней.

Также напомним, что наводнение в Японии унесло жизни 209 человек. Поисково-спасательные операции с более чем 70 000 спасателей продолжаются в районах, пострадавших от наводнений, включая префектуры Хиросима, Окаяма и Эхиме.

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Теги:  Япония,  тайфун,  стихийное бедствие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС