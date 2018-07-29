В результаті потужного тайфуну в Японії постраждали 23 людини

В Японії через тайфун скасовано понад 140 внутрішніх авіарейсів

В Японії, в результаті потужного тайфуну "Джондари", який обрушився на центральні і західні регіони країни, станом на ранок 29 липня постраждали 23 людини. Про це повідомляє телеканал NHK.

зокрема, шестеро людей постраждали в результаті сильного удару хвилі в потік автомобілів, що рухалися по прибережному шосе в місті Одавара.

Наголошується, що ушкодження при цьому отримали близько 15 машин.

Крім того, п'ять осіб, включаючи дітей, отримали поранення в результаті розбитого вікна в готелі міста Атами.

Також повідомляється, що з-за тайфуну скасували понад 140 внутрішніх авіарейсів.

Також на деяких залізничних напрямках припинено рух поїздів.

Фото: Тайфун в Японії

Зазначимо, раніше повідомлялося 16 постраждалих в результаті тайфуну в Японії.

Також повідомлялося, що в Японії через тайфун "Джондари" скасували понад 30 авіарейсів. В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 144 км/год, тому влада Японії вже попередили жителів у західній частині країни, що також є загроза виникнення повеней і зсувів.

Нагадаємо, раніше повінь в Японії забрав життя 209 осіб. Пошуково-рятувальні операції з більш ніж 70 тисяч рятувальників тривають в районах, постраждалих від повеней, включаючи префектури Хіросіма, Окаяма і Эхиме.