В результате крушения поезда на Тайване погибли уже более 50 человек

Число жертв в результате крушения поезда на Тайване превысило 50 человек. Еще 146 людей попали в больницы.
Об этом пишет DW.
Поезд сошел с рельсов, когда ехал через тоннель в восточной части острова. Некоторые вагоны врезались в стены тоннеля.
Людей из поезда доставали спасатели. Четыре вагона были сильно повреждены, а доступ к ним был затруднен.
Всего в поезде находилось 490 пассажиров. Среди жертв аварии один гражданин Франции
Катастрофа произошла из-за грузовика без водителя, который выкатился с близлежащей стройки на рельсы перед выездом из тоннеля.
Ранее сообщалось, что эта авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за четыре десятилетия.
Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек.