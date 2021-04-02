Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, десятки пострадавших
На восточной части Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла около 9:00 по местному времени в начале въезда в горный туннель Дацин.
Об этом сообщает Reuters.
Поезд двигался по зоне уезда Хуаялянь. По данным агентства, поезд сошел с рельсов, после чего несколько вагонов врезались в стену тоннеля.
В результате погибли четыре человека, трое были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести.
В общей сложности в восьми вагонах поезда находилось 350 пассажиров. Из первых трех вагонов эвакуированы порядка 60 человек. Наибольшие повреждения получили четвертый и пятый вагоны.
На месте работают спасательные службы.
Напомним, ранее в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли более 30 человек.
До этого в Польше в результате столкновение локомотива с поездом пострадали пять человек, среди которых пассажиры.
А в феврале в американском штате Техас прогремел мощный взрыв после того, как с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.