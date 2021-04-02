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Число погибших в крушении поезда на Тайване резко возросло

Новина українською → Тайбэй, Пятница 02 апреля 2021 11:24
Число погибших в крушении поезда на Тайване резко возросло Фото: в крушении поезда на Тайване погибли десятки людей (twitter com nelsondordelly)
Автор: РБК-Украина

В результате крушения поезда на Тайване погибли не менее 36 человек. Еще около 70 пассажиров заблокированы обломками состава.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что эта авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за четыре десятилетия. Экспресс из Тайбэя в Тайдун, который вез 350 человек, сошел с рельсов к северу от Хуаляня на востоке Тайваня.

В результате крушение несколько вагонов фактически разорваны или смяты, что мешает спасателям добраться до пассажиров. По данным местных СМИ, поезд был переполнен, некоторые пассажиры ехали стоя.

Более 40 человек уже доставлены в больницы, еще от 80 до 100 человек были эвакуированы из первых четырех вагонов поезда, а вагоны с 5 по 8 сильно деформировались. По предварительным данным, причиной катастрофы стал строительный грузовик, который съехал со склона и врезался в поезд, который выезжал из туннеля.

Напомним, на этой неделе под Запорожьем сошел поезд "Интерсити" с рельсов. Обошлось без жертв и пострадавших.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблемы с железнодорожными путями.

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