В результаті аварії поїзда на Тайвані загинули вже понад 50 осіб

Кількість жертв в результаті краху поїзда на Тайвані перевищила 50 осіб. Ще 146 людей потрапили до лікарні.
Про це пише DW.
Поїзд зійшов з рейок, коли їхав через тунель в східній частині острова. Деякі вагони врізалися в стіну тунелю.
Людей з поїзда діставали рятувальники. Чотири вагони були сильно пошкоджені, а доступ до них був утруднений.
Всього в поїзді перебувало 490 пасажирів. Серед жертв аварії один громадянин Франції
Катастрофа сталася з-за вантажівки без водія, який викотився з прилеглої будівництва на рейки перед виїздом з тунелю.
Раніше повідомлялося, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття.
Нагадаємо, раніше у Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 осіб.