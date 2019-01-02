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В результате ДТП с маршруткой в Киевской области погибли 3 человека

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 13:38
В результате ДТП с маршруткой в Киевской области погибли 3 человека
Фото: ДТП в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

Еще 4 пострадавших доставили в больницу

В Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительной информации, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу где столкнулся с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия 3 пассажира автомобиля погибли на месте, еще четверо пострадавших из автобусса были госпитализированы.

 

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 1 января, в Николаевской области вследствие столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы.

Кроме того, вчера в Винницкой области вблизи села Высокое в результате столкновения двух автомобилей погибло трое человек, среди которых один ребенок.

Добавим, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) расположенного во Львове, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского, в результате которого погибла 25-летняя девушка.

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