Внаслідок ДТП з маршруткою у Київській області загинули 3 людини

Фото: ДТП у Київській області (kv.npu.gov.ua)

Ще 4 постраждалих доправили в лікарню

У Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілем загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 3 пасажири автомобіля загинули на місці, ще четверо постраждалих з автобусу були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 1 січня, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані.

Крім того, вчора у Вінницькій області поблизу села Високе внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє осіб, серед яких одна дитина.

Додамо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розташованого у місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина.