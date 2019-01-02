ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Внаслідок ДТП з маршруткою у Київській області загинули 3 людини

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 13:38
Внаслідок ДТП з маршруткою у Київській області загинули 3 людини
Фото: ДТП у Київській області (kv.npu.gov.ua)

Ще 4 постраждалих доправили в лікарню

У Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілем загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередньою інформацією, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 3 пасажири автомобіля загинули на місці, ще четверо постраждалих з автобусу були госпіталізовані.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 1 січня, у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані.

Крім того, вчора у Вінницькій області поблизу села Високе внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє осіб, серед яких одна дитина.

Додамо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розташованого у місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина.

У Львові водій насмерть збив дівчину на трамвайній зупинці У Хмельницькій області вантажівка в'їхала в кафе, є загиблі
Новини України ДТПКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся