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ГБР начало расследование смертельного ДТП во Львове

Новости » Происшествия    31.12.2018 - 17:39
ГБР начало расследование смертельного ДТП во Львове
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас готовится объявление подозрения полицейскому

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР,) расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского, в результате которой погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, досудебное расследование вело Главное управление Национальной полиции Львовской области. В ходе него установлено, что водителем автомобиля оказался 25-летний сотрудник полиции, которого сейчас задержан. Материалы уголовного производства переданы по подследственности во Львовское теруправление ГБР.

Следователями Государственного бюро расследований проводятся следственные и процессуальные действия, готовится объявление подозрения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 декабря, около 6.50 на улице Ивана Франко во Львове. Водитель автомобиля "БМВ" на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль неподалеку от места аварии.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в ночь с 29 на 30 декабря грузовик въехал в недействующее кафе, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили ранения.

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