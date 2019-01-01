В Винницкой области в ДТП погибло 3 человека

Фото: ДТП в Винницкой области vn.npu.gov.ua)

Среди погибших 1 ребенок

В Винницкой области сегодня, 1 января 2019, вблизи села Высоке в результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что по предварительным данным водитель автомобиля Ford Mondeo совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21099".

"В результате аварии погибли 59-летний водитель "ВАЗа" и его пассажиры: женщина с четырехмесячным ребенком. Кроме погибших, в "ВАЗе" находились еще двое людей. Они госпитализированы", - сообщили в полиции.

В салоне Ford находилось шестеро человек. Двое из них были доставлены каретами скорой помощи в больницу. Другим была оказана помощь на месте происшествия.

"На месте аварии работают следователи и криминалисты, которые устанавливают обстоятельства автопроисшествия и документируют событие", - рассказали в полиции.

Фото: ДТП в Винницкой области vn.npu.gov.ua)

Напомним, сегодня, 1 января 2019, в Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы. Около 11:00 вблизи населенного пункта Казанка произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel и Mazda.