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В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 13:57
В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек
Фото: ДТП в Николаевской области (mk.npu.gov.ua)

Среди погибших трое детей

Сегодня, 1 января 2019, в Николаевской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, около 11:00 вблизи населенного пункта Казанка произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6. В результате столкновения водитель автомобиля Mazda погиб на месте, пассажирка с многочисленными травмами была госпитализирована.

Отмечается, что во время столкновения в салоне Opel находилась семья с детьми. Водитель и шестеро пассажиров автомобиля: трое взрослых и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли. Пострадавшую 8-летнюю девочку в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Кроме того, сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

 

Напомним, ранее сообщалось, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского, в результате которого погибла 25-летняя девушка.

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