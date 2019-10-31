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В результаті ДТП на Донбасі загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 13:55
В результаті ДТП на Донбасі загинули дві людини
Фото: ДТП на Донеччині (Тетяна Погукай facebook.com)

На трасі Кремінна-Лиман відбулося "лобове" зіткнення автомобіля Toyota Hilux з автомобілем "ВАЗ-21099"

На автотрасі між Луганською та Донецькою областями сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера обласної поліції Тетяни Погукай у Facebook.

Повідомляється, що на трасі Кремінна-Лиман близько 10:00 відбулося "лобове" зіткнення двох автомобілів: Toyota Hilux під керуванням 44-річного жителя Слов'янська Донецької області з автомобілем "ВАЗ-21099" під керуванням 42-річного жителя Запоріжжя.

В результаті ДТП водій "ВАЗ-21099" та його пасажирка, 31-річна мешканка Запоріжжя, від отриманих травм померли на місці. Ще одна пасажирка цього автомобіля, 35-річна мешканка Запоріжжя, з тілесними ушкодженнями госпіталізована.

Фото: ДТП на Донеччині (Тетяна Погукай facebook.com)

Нагадаємо, у Кропивницького ввечері 30 жовтня сталося ДТП за участю вантажівки і автомобіля поліції, в результаті чого постраждали двоє правоохоронців.

Також РБК-Україна повідомляло, що під Харковом сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутного автобуса, одна людина загинула.

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