В результате авиаударов Израиля в секторе Газа погибли двое палестинцев

Атаке подвергся лагерь беженцев в северной части сектора Газа

В результате авиаударов израильской авиации по сектору Газа погибли два палестинца. Об этом сообщает агентство Al-Masdar.

Сообщается, что атаке подвергся лагерь беженцев в северной части сектора Газа.

Армия обороны Израиля в свою очередь это информацию комментировать отказалась.

Отметим, накануне Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии.

В свою очередь, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа.

18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.

Так, удары были произведены в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами для поджога засушливых земель и лесов.

Ранее, 27 июля, в секторе Газа на границе с Израилем в результате беспорядков погибли 14-летний подросток, 43-летний мужчина и 17-летний парень, еще более 200 людей получили ранения.