В результаті авіаударів Ізраїлю в секторі Газа загинули двоє палестинців

Атаці піддався табір біженців в північній частині сектора Газа

В результаті авіаударів ізраїльської авіації по сектору Газа загинули двоє палестинців. Про це повідомляє агентство Al-Masdar.

Повідомляється, що атаці піддався табір біженців в північній частині сектора Газа.

Армія оборони Ізраїлю в свою чергу це інформацію відмовилася коментувати.

Відзначимо, напередодні Ізраїль і збройні угруповання сектора Газа домовилися про перемир'я.

У свою чергу, премьер-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа.

18 червня авіація Ізраїлю завдала удару з дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.

Так, удари були зроблені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.

Раніше, 27 липня, у секторі Газу на кордоні з Ізраїлем в результаті заворушень загинув 14-річний підліток, 43-річний чоловік і 17-річний хлопець, ще понад 200 людей отримали поранення.