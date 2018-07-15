Израиль и палестинские группировки договорились о прекращении огня

Военные Израиля и представители ХАМАС объявили перемирие

Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Это произошло, после того, как Израиль нанес самый мощный за последние четыре года удар по позициям ХАМАС.

Так, палестинская сторона сообщила о гибели двух человек. Представитель ХАМАС заявил, что спокойствие удалось восстановить "благодаря усилиям Египта".

Как сообщается, террористическая организация Палестинский исламский джихад распространила заявление, в котором также указала о перемирии.

Кроме того, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атака стала ответом на ракеты, выпущенные представителями ХАМАС.

Напомним, ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа.