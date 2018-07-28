Из-за столкновений в секторе Газа погибли трое людей, еще 200 пострадали

В демонстрациях в Газе приняли участие около 7 тыс. людей

Вчера, 27 июля, в секторе Газа на границе с Израилем в результате беспорядков погибли 14-летний подросток, 43-летний мужчина и 17-летний парень, еще более 200 людей получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского региона.

Как отмечается, накануне палестинец ворвался в израильское поселение на Западном Берегу реки Иордан и напал с ножом на жителей. При нападении погиб один израильтянин, еще двое получили ранения.

Также армия Израиля сообщила, что нападавший был застрелен военными. Израиль заявил, что в поселении будет построено сотни новых домов.

По данным военных, в пятничных демонстрациях в Газе приняли участие около 7 тыс. людей. Демонстранты бросали в израильских военных камни, канистры и шины.

Напомним, что 15 июля, в здании в одном из районов сектора Газа в результате взрыва погибли двое палестинцев. Еще один человек получил ранения.

Причина, по которой в Газе произошел взрыв пока неизвестно. Также отмечается, что погибшие были отцом и сыном.