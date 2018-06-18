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Інтерв'ю

Авіація Ізраїлю атакувала військові об'єкти ХАМАС у секторі Газа

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 08:48
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)

Ізраїль завдав удару по дев'яти військових об'єктах ХАМАС

Авіація Ізраїлю завдала удару по дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

"Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по дев'яти військовим цілям, розміщених на двох військових базах, і по збройному цеху терористичного угрупування ХАМАС на півночі сектора Газа", - йдеться в повідомленні ізраїльської армії.

Також повідомляється, що удари були здійснені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.

"Ці терористичні акти несуть загрозу жителям Ізраїлю на півдні країни і завдають шкоди ізраїльській території", - додали військові.

Про жертви і постраждалих в результаті авіаударів не повідомляється.

Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує Ізраїль за дії в секторі Газа.

 

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Теги публікації: Сектор Газа, ХАМАС, Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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