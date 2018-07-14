Обстріли сил ХАМАС в Газі будуть продовжуватися, - Нетаньяху

Ізраїль заявив про готовність нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа. Про це Він повідомив у своїй заяві, опублікованій в Twitter прес-секретарем прем'єра.

За словами Нетаньягу, Ізраїль готовий також нарощувати інтенсивність обстрілів, якщо знадобиться.

"Після консультацій з міністром оборони, начальником штабу армії Ізраїлю та керівниками служб безпеки ми прийняли рішення про рішучі дії проти тероризму ХАМАС", - заявив Нетаньяху.

بعد المشاورات التي أجريتها مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية قررنا شن عملية قوية ضد الإرهاب الحمساوي. جيش الدفاع سدد لحماس أقسى ضربة تكبدتها هذه المنظمة الإرهابية منذ عملية الجرف الصامد وسنزيد من حدة هجماتنا وفق الحاجة. pic.twitter.com/yy4MaRGY8B — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 14, 2018

Нагадаємо, 18 червня авіація Ізраїлю завдала удару по дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.

Так, удари були зроблені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.