Обстріли сил ХАМАС в Газі будуть продовжуватися, - Нетаньяху

Новини Політика 14.07.2018 - 23:23
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)

Ізраїль заявив про готовність нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа. Про це Він повідомив у своїй заяві, опублікованій в Twitter прес-секретарем прем'єра.

За словами Нетаньягу, Ізраїль готовий також нарощувати інтенсивність обстрілів, якщо знадобиться.

"Після консультацій з міністром оборони, начальником штабу армії Ізраїлю та керівниками служб безпеки ми прийняли рішення про рішучі дії проти тероризму ХАМАС", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, 18 червня авіація Ізраїлю завдала удару по дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.

Так, удари були зроблені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.

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Теги:  Сектор Газа,  ХАМАС,  Ізраїль,  удары  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС