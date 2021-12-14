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Резонансное ДТП в Луцке: водителя-подростка отправили под домашний арест

Автор: Валерия Полищук

Луцкий городской районный суд Волынской области избрал меру пресечения несовершеннолетнему водителю. Суд отправил его под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Несовершеннолетнему нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, промчался на красный сигнал светофора и въехал в пешеходов, а после врезался в дерево и дорожный знак.

После ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и перехожие.

В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из которых находятся в реанимации, а именно 39-летняя лучанка и ее 5-летний сын. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации.

Напомним, 13 декабря подростку сообщили о подозрении.

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ДТПЛуцк