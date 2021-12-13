Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнему водителю объявили о подозрении
Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Луцке объявили о подозрении (vl.npu.gov.ua)
Вчера, 12 декабря, в Луцке несовершеннолетний водитель въехал в толпу пешеходов. Полиция объявила о подозрении виновнику дтп.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
За причинение тяжких телесных повреждений подростку грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Сейчас несовершеннолетний виновник находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Луцке объявили о подозрении (vl.npu.gov.ua)
Подробности ДТП в Луцке 12 декабря:
- автопроисшествие произошло около 14 часов дня.
- игнорируя требования патрульных об остановке - несовершеннолетний водитель автомобиля Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу.
- после этого подросток продолжил движение и столкнулся с деревом и дорожным знаком;
В результате аварии пострадали шесть человек:
- 39-летняя женщина попала в реанимацию, где до сих пор пребывает на сегодняшний день;
- 5-летний сын пострадавшей женщины был госпитализирован в областную больницу;
- еще четыре женщины получили ушибы и переломы.