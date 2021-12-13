ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнему водителю объявили о подозрении

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 16:20
Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнему водителю объявили о подозрении Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Луцке объявили о подозрении (vl.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 12 декабря, в Луцке несовершеннолетний водитель въехал в толпу пешеходов. Полиция объявила о подозрении виновнику дтп.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

За причинение тяжких телесных повреждений подростку грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Сейчас несовершеннолетний виновник находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Фото: несовершеннолетнему виновнику ДТП в Луцке объявили о подозрении (vl.npu.gov.ua)

Подробности ДТП в Луцке 12 декабря:

  • автопроисшествие произошло около 14 часов дня.
  • игнорируя требования патрульных об остановке - несовершеннолетний водитель автомобиля Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу.
  • после этого подросток продолжил движение и столкнулся с деревом и дорожным знаком;

В результате аварии пострадали шесть человек:

  • 39-летняя женщина попала в реанимацию, где до сих пор пребывает на сегодняшний день;
  • 5-летний сын пострадавшей женщины был госпитализирован в областную больницу;
  • еще четыре женщины получили ушибы и переломы.
Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Луцк
NEWS
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
DAILY
Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году