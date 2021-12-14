RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Резонансна ДТП у Луцьку: водія-підлітка відправили під домашній арешт

Автор: Валерія Поліщук

Луцький міський районний суд Волинської області обрав запобіжний захід неповнолітньому водієві. Суд відправив його під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

Неповнолітньому порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, промчав на червоний сигнал світлофора і в'їхав у пішоходів, а після врізався в дерево і дорожній знак.

Після ДТП водій і двоє пасажирів автомобіля намагалися втекти з місця події, проте їх затримали поліцейські і перехожі.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, двоє з яких перебувають у реанімації, а саме 39-річна лучанка та її 5-річний син. Ще чотири жінки отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги відмовилися від госпіталізації.

Нагадавши, 13 грудня підлітку повідомили про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛуцьк