Резонансна ДТП у Луцьку: водія-підлітка відправили під домашній арешт

Неповнолітньому порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, промчав на червоний сигнал світлофора і в'їхав у пішоходів, а після врізався в дерево і дорожній знак.

Після ДТП водій і двоє пасажирів автомобіля намагалися втекти з місця події, проте їх затримали поліцейські і перехожі.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, двоє з яких перебувають у реанімації, а саме 39-річна лучанка та її 5-річний син. Ще чотири жінки отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги відмовилися від госпіталізації.