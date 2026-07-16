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Резонансне вбивство на Київщині: знайдено ймовірну зброю військових 155 ОМБр

22:55 16.07.2026 Чт
2 хв
Зброю виявили зовсім в іншій області під час обшуків
aimg Валерій Ульяненко
Резонансне вбивство на Київщині: знайдено ймовірну зброю військових 155 ОМБр Фото: знайдена на Дніпропетровщині зброя (facebook.com/UA.Military.Police)
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На Дніпропетровщині знайдено дві одиниці стрілецької зброї, яку могли використовувати військові під час вчинення злочинів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військової служби правопорядку (ВСП).

Комплекс заходів проводився у межах кримінальних проваджень за статтями про умисне вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК України).

Правоохоронці провели обшуки на території однієї з громад Дніпропетровської області 9 липня. У результаті розшукових заходів вони виявили дві одиниці стрілецької зброї.

За версією слідства, цю зброю могли використовувати військовослужбовці однієї з військових частин під час вчинення злочинів на території Київської області. Ймовірно, йдеться про бійців 155 ОМБр.

Резонансне вбивство на Київщині: знайдено ймовірну зброю військових 155 ОМБрФото: знайдена на Дніпропетровщині зброя (facebook.com/UA.Military.Police)

Резонансне вбивство на Київщині: знайдено ймовірну зброю військових 155 ОМБрФото: знайдена на Дніпропетровщині зброя (facebook.com/UA.Military.Police)

Усю знайдену стрілецьку зброю вже передали слідчим Національної поліції для проведення експертиз. Результати досліджень мають встановити всі точні обставини події, а також підтвердити або спростувати, що саме з цієї зброї стріляли під час злочинів.

Справа про вбивство братів на Київщині

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей проникли на територію домоволодіння двох братів у селі Калинівка Київської області. Чоловіків силоміць вивезли у невідомому напрямку.

За даними слідства, причиною злочину стала помста через побутовий конфлікт між братами та дружиною екскомбрига 155 ОМБр Станіслава Лучанова. Згодом тіла загиблих виявили у лісосмузі на території Полтавської області.

11 липня стало відомо, що Лучанов самовільно залишив місце служби, після чого його оголосили в розшук. Того ж дня дев'ятьох військовослужбовців бригади відсторонили від виконання обов'язків через підозру у причетності до викрадення чоловіків.

Увечері 11 липня правоохоронці повідомили Лучанову про підозру за статтями щодо незаконного позбавлення волі та умисного вбивства.

Пізніше, 14 липня, суд обрав екскомбригу 155 ОМБр запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

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