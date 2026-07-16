Резонансне вбивство на Київщині: знайдено ймовірну зброю військових 155 ОМБр

На Дніпропетровщині знайдено дві одиниці стрілецької зброї, яку могли використовувати військові під час вчинення злочинів у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військової служби правопорядку (ВСП).

Комплекс заходів проводився у межах кримінальних проваджень за статтями про умисне вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 КК України).

Правоохоронці провели обшуки на території однієї з громад Дніпропетровської області 9 липня. У результаті розшукових заходів вони виявили дві одиниці стрілецької зброї.

За версією слідства, цю зброю могли використовувати військовослужбовці однієї з військових частин під час вчинення злочинів на території Київської області. Ймовірно, йдеться про бійців 155 ОМБр.

Фото: знайдена на Дніпропетровщині зброя (facebook.com/UA.Military.Police)

Фото: знайдена на Дніпропетровщині зброя (facebook.com/UA.Military.Police)

Усю знайдену стрілецьку зброю вже передали слідчим Національної поліції для проведення експертиз. Результати досліджень мають встановити всі точні обставини події, а також підтвердити або спростувати, що саме з цієї зброї стріляли під час злочинів.

Справа про вбивство братів на Київщині

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня семеро людей проникли на територію домоволодіння двох братів у селі Калинівка Київської області. Чоловіків силоміць вивезли у невідомому напрямку.

За даними слідства, причиною злочину стала помста через побутовий конфлікт між братами та дружиною екскомбрига 155 ОМБр Станіслава Лучанова. Згодом тіла загиблих виявили у лісосмузі на території Полтавської області.

11 липня стало відомо, що Лучанов самовільно залишив місце служби, після чого його оголосили в розшук. Того ж дня дев'ятьох військовослужбовців бригади відсторонили від виконання обов'язків через підозру у причетності до викрадення чоловіків.