ua en ru
Вт, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Суд обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБР Лучанову

15:02 14.07.2026 Вт
2 хв
Що вирішив суд?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Суд обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОМБР Лучанову Фото: екс-командир 155 ОМБР Станіслав Лучанов (РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Рокитнянський районний суд Київської області обрав запобіжний захід екскомбригу 155 ОБМР Станіславу Лучанову, якого підозрюють у вбивстві двох людей.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із зали суду.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення щодо ексочільника 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Йому обрали тримання під вартою на термін 60 діб без альтернативи у вигляді застави.

Підозрюваному інкримінують незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нові деталі у справі

У суді Лучанов заявив, що не визнає своєї вини, не погоджується з обвинуваченням.

У відповідь на запитання журналістів сказав, що навіть не бачив ніколи братів, тіла яких знайшли на території частини. Решту, за його словами, встановить слідство.

Прокурор повідомив деталі, які були не відомі раніше. За його словами, вбивство Лучанов доручив підлеглому командиру батальйону 155 бригади Олексію Долголенко. Одному з вбитих братів вистрелили в голову один раз, іншому - вісім.

Ексочільник 155 ОМБр заявляє, що на момент скоєння злочину перебував у відпустці, тож фізично не міг віддавати подібні розпорядження.

При цьому він не заперечував проти клопотання прокурорів про взяття його під варту та запевнив, що готовий сприяти слідству.

Що відомо про справу вбивства братів на Київщині

У ніч з 27 на 28 червня семеро осіб проникли на подвір'я двох братів із села Калинівка на Київщині та силоміць вивезли їх в невідомому напрямку.

За версією слідства, мотивом стала помста за побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова, а тіла загиблих пізніше виявили у лісосмузі на Полтавщині.

11 липня з'ясувалося, що командир бригади самовільно залишив військову частину, після чого правоохоронці оголосили його в розшук.

Дев'ятьох його підлеглих тоді ж відсторонили від служби через підозру у причетності до зникнення чоловіків.

Увечері того ж дня Лучанову офіційно повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві.

Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував резонансну справу, пообіцявши встановити всіх винних. Того ж дня Лучанова затримали у Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Суд
Новини
Туск назвав "ворогами суспільства" критиків України у Польщі
Туск назвав "ворогами суспільства" критиків України у Польщі
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком