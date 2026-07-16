Резонансное убийство на Киевщине: найдено возможное оружие военных 155 ОМБр

На Днепропетровщине обнаружены две единицы стрелкового оружия, которое могли использовать военные при совершении преступлений в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военной службы правопорядка (ВСН).

Комплекс мероприятий проводился в рамках уголовных производств по статьям об умышленном убийстве (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Правоохранители провели обыски на территории одной из громад Днепропетровской области 9 июля. В результате розыскных мер они обнаружили две единицы стрелкового оружия.

По версии следствия это оружие могли использовать военнослужащие одной из воинских частей при совершении преступлений на территории Киевской области. Вероятно, речь идет о бойцах 155 ОМБр.

Фото: найденное на Днепропетровщине оружие (facebook.com/UA.Military.Police)

Фото: найденное на Днепропетровщине оружие (facebook.com/UA.Military.Police)

Все найденное стрелковое оружие уже передали следователям Национальной полиции для проведения экспертиз. Результаты исследований должны установить все точные обстоятельства происшествия, а также подтвердить или опровергнуть, что из этого оружия стреляли во время преступлений.

Дело об убийстве братьев в Киевской области

Напомним, в ночь на 28 июня семь человек проникли на территорию домовладения двух братьев в селе Калиновка Киевской области. Мужчин насильно вывезли в неизвестном направлении.

По данным следствия, причиной преступления стала месть из-за бытового конфликта между братьями и женой экскомбрига 155 ОМБр Станислава Лучанова. Впоследствии тела погибших обнаружили в лесополосе на территории Полтавской области.

11 июля стало известно, что Лучанов самовольно покинул место службы, после чего его объявили в розыск. В тот же день девять военнослужащих бригады отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в причастности к похищению мужчин.