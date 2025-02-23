Резолюцію України до роковини повномасштабної війни винесуть на Генасамблею ООН, - Сибіга

За словами Сибіги, робота над українською резолюцією розпочалась завчасно. На момент реєстрації Україна мала підтримку з боку 56 країн-однодумців.

"У п'ятницю на рівні нашого представництва в ООН американська сторона поінформувала нас про свій намір внести свою коротку стислу резолюцію теж в контексті 3 роковин війни Росії проти України. Це не взаємовиключні процеси. Це перше, що я хочу сказати", - пояснив він.

Голова відомства додав, що українська резолюція фокусується саме на третій роковині повномасштабної війни й послідовній позиції, від самого вторгнення. Відповідно ця резолюція теж зареєстрована для винесення в залу спецсесії Генеральної асамблеї ООН.

"Я провів 22 телефонні розмови, мав комунікації іншими способами. ми маємо підтримку, бо для того, щоб приймати рішення нам треба підтримка ко-спонсорів. ми маємо тверду підтримку і наша резолюція буде винесена на голосування", - додав він.