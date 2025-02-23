Резолюцию Украины к годовщине полномасштабной войны вынесут на Генассамблею ООН, - Сибига

По словам Сибиги, работа над украинской резолюцией началась заблаговременно. На момент регистрации Украина имела поддержку со стороны 56 стран-единомышленников.

"В пятницу на уровне нашего представительства в ООН американская сторона проинформировала нас о своем намерении внести свою короткую сжатую резолюцию тоже в контексте 3 годовщины войны России против Украины. Это не взаимоисключающие процессы. Это первое, что я хочу сказать", - пояснил он.

Глава ведомства добавил, что украинская резолюция фокусируется именно на третьей годовщине полномасштабной войны и последовательной позиции, от самого вторжения. Соответственно эта резолюция тоже зарегистрирована для вынесения в зал спецсессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Я провел 22 телефонных разговора, имел коммуникации другими способами. мы имеем поддержку, потому что для того, чтобы принимать решения нам нужна поддержка ко-спонсоров. мы имеем твердую поддержку и наша резолюция будет вынесена на голосование", - добавил он.