Резолюцию Украины к годовщине полномасштабной войны вынесут на Генассамблею ООН, - Сибига

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрею Сибигу во время Форума "Украина. Год 2025".

По словам Сибиги, работа над украинской резолюцией началась заблаговременно. На момент регистрации Украина имела поддержку со стороны 56 стран-единомышленников.

"В пятницу на уровне нашего представительства в ООН американская сторона проинформировала нас о своем намерении внести свою короткую сжатую резолюцию тоже в контексте 3 годовщины войны России против Украины. Это не взаимоисключающие процессы. Это первое, что я хочу сказать", - пояснил он.

Глава ведомства добавил, что украинская резолюция фокусируется именно на третьей годовщине полномасштабной войны и последовательной позиции, от самого вторжения. Соответственно эта резолюция тоже зарегистрирована для вынесения в зал спецсессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Я провел 22 телефонных разговора, имел коммуникации другими способами. мы имеем поддержку, потому что для того, чтобы принимать решения нам нужна поддержка ко-спонсоров. мы имеем твердую поддержку и наша резолюция будет вынесена на голосование", - добавил он.