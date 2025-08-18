Рішення про гарантії безпеки для України буде досягнуто сьогодні, - Трамп

Нагадаємо, гарантії безпеки для України є одним із ключових питань сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні. Раніше Трамп уже заявив, що Володимир Путін погодився на гарантії.

За словами Трампа, така угода зможе стримати будь-яку майбутню агресію проти України. Однак належить з'ясувати, хто з європейських країн може "взяти на себе значну частину тягаря". При цьому Сполучені Штати готові забезпечити високий рівень гарантій безпеки.

Американський лідер також дав зрозуміти, що Україна навряд чи вступить до НАТО в осяжному майбутньому, оскільки Росія проти. Однак Вашингтон разом з європейськими союзниками готовий забезпечити Україні "хороший захист".

Крім того, Трамп на запитання про те, чи можуть гарантії передбачати потенційну присутність американських військ на українській землі, заявив, що поки що не може відповісти на нього, але в будь-якому разі США будуть залучені до процесу.