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Резолюция по Карабаху: МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило послу Франции Закари Гросса ноту протеста. Накануне Сенат Франции рекомендовал правительству Азербайджана признать Нагорный Карабах.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Французский посол был проинформирован о нарушении сенатом норм и принципов международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года", - говорится в сообщении.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что резолюция Сената Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ставит под сомнение ее нейтралитет.

Напомним, 25 ноября Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах. Депутаты сената одобрили соответствующую резолюцию.

При этом МИД Франции выступил против одностороннего признания, а официальный Баку раскритиковал позицию Сената.

Кроме того, парламент Азербайджана инициировал исключение Франции из Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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