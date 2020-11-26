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Резолюція по Карабаху: МЗС Азербайджану вручив ноту протесту послові Франції

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Азербайджану вручило послу Франції Закарі Гросса ноту протесту. Напередодні Сенат Франції рекомендував уряду Азербайджану визнати Нагірний Карабах.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС Азербайджану.

"Французький посол був проінформований про порушення сенатом норм і принципів міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, відповідної резолюції Ради Безпеки ООН 1993 року", - йдеться в повідомленні.

Глава прес-служби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва заявила, що резолюція Сенату Франції, яка є співголовою Мінської групи ОБСЄ, ставить під сумнів її нейтралітет.

Нагадаємо, 25 листопада Сенат Франції закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах. Депутати сенату схвалили відповідну резолюцію.

При цьому МЗС Франції виступив проти одностороннього визнання, а офіційний Баку розкритикував позицію Сенату.

Крім того, парламент Азербайджану ініціював виключення Франції з Мінської групи ОБСЄ з врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

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