ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резнікову призначать нових заступників: серед них - засновник фонду "Повернись живим"

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 19:33
Резнікову призначать нових заступників: серед них - засновник фонду "Повернись живим" Фото: засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега (facebook.com/deynega)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував призначення нових заступників голови відомства. Одним із них може стати засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дейнеги у Facebook.

"Я зараз дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації", - написав він.

За його словами, він погодився на цю посаду з двох причин:

  • зараз немає зобов'язань, що його стримували, тому він нікого не підведе;
  • журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами та переконатися, що за такої диспропорції ресурсів із противником нашими перевагами може бути лише технічна та мотивація.

Хто такий Віталій Дейнега

Віталій Дейнега - волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернися живим".

2020 року спільно з Міністерством закордонних справ України зібрав кошти серед українських дипломатів для допомоги військовим у боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, раніше Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони.

Зазначимо, раніше в одному із журналістських розслідувань стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

В результаті цього звільнили заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці