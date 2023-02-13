Резнікову призначать нових заступників: серед них - засновник фонду "Повернись живим"

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував призначення нових заступників голови відомства. Одним із них може стати засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дейнеги у Facebook .

"Я зараз дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації", - написав він.

За його словами, він погодився на цю посаду з двох причин:

зараз немає зобов'язань, що його стримували, тому він нікого не підведе;

журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами та переконатися, що за такої диспропорції ресурсів із противником нашими перевагами може бути лише технічна та мотивація.

Хто такий Віталій Дейнега

Віталій Дейнега - волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернися живим".

2020 року спільно з Міністерством закордонних справ України зібрав кошти серед українських дипломатів для допомоги військовим у боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, раніше Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони.

Зазначимо, раніше в одному із журналістських розслідувань стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

В результаті цього звільнили заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.

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