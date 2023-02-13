Резникову назначат новых заместителей: среди них - основатель фонда "Вернись живым"
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал назначение новых заместителей главы ведомства. Одним из них может стать основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дейнеги в Facebook.
" Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации", - написал он.
По его словам, он согласился на эту должность по двум причинам:
- сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;
- журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.
Кто такой Виталий Дейнега
Виталий Дейнега - волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым".
В 2020 году совместно с Министерством иностранных дел Украины собрал средства среди украинских дипломатов для помощи военным в борьбе с COVID-19.
Напомним, ранее Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны.
Отметим, ранее в одном из журналистских расследований утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.
В результате этого уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого. Позже суд их арестовал.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.