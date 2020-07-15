Резникову поручили контролировать поступление детей из ОРДЛО в университеты

Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)

Шмыгаль заявил, что в этой ситуации необходима реакция и международных партнеров

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что боевики не пускают из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей детей для обучения в украинские университеты. По его словам, оккупанты понимают, что эти дети останутся здесь, не вернутся.

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства.

Он считает, что в этой ситуации необходима реакция и международных партнеров.

"Я прошу вице-премьер-министра - министра реинтеграции Алексея Резникова взять эту ситуацию под личный контроль, чтобы дети могли поступить и учиться в наших ВУЗах", - добавил он.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные ВУЗы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.