ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Резникову поручили контролировать поступление детей из ОРДЛО в университеты

Среда 15 июля 2020 14:12
Резникову поручили контролировать поступление детей из ОРДЛО в университеты
Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)
Автор: Анастасия Светлевская

Шмыгаль заявил, что в этой ситуации необходима реакция и международных партнеров

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что боевики не пускают из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей детей для обучения в украинские университеты. По его словам, оккупанты понимают, что эти дети останутся здесь, не вернутся.

Об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства.

Он считает, что в этой ситуации необходима реакция и международных партнеров.

"Я прошу вице-премьер-министра - министра реинтеграции Алексея Резникова взять эту ситуацию под личный контроль, чтобы дети могли поступить и учиться в наших ВУЗах", - добавил он.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные ВУЗы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские ВУЗы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь