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Резнікову доручили контролювати вступ дітей з ОРДЛО до університетів

Середа 15 липня 2020 14:12
Резнікову доручили контролювати вступ дітей з ОРДЛО до університетів
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: Анастасія Світлевська

Шмигаль заявив, що в цій ситуації необхідна реакція й міжнародних партнерів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що бойовики не пускають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей дітей для навчання в українських університетах. За його словами, окупанти розуміють, що ці діти залишаться тут, не повернуться.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду.

Він вважає, що в цій ситуації необхідна реакція й міжнародних партнерів.

"Я прошу віцепрем'єр-міністр - міністра реінтеграції Олексія Резнікова взяти цю ситуацію під особистий контроль, аби діти могли вступити та навчатись у наших ВНЗ", - додав він.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що держава має створити належні умови для випускників шкіл з окупованих територій, щоб ті хотіли вступати в державні ВНЗ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав закон про можливість вступу в українські ВНЗ жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму без здачі Зовнішнього незалежного оцінювання.

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