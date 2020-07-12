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Украина должна обеспечить доступ к образованию для детей из ОРДЛО, - омбудсмен

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 05:38
Украина должна обеспечить доступ к образованию для детей из ОРДЛО, - омбудсмен
Фото: абитуриент (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Креминь назвал условия, которые должна учесть государство, во время приема в вузы детей с ВОТ

Государство должно создать надлежащие условия для выпускников школ с оккупированных территорий, чтобы те хотели поступать в государственные вузы. В том числе обеспечить общежитиями и стипендиями.

Об этом сообщил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что государство должно позаботиться об увеличении соответствующих квот на госзаказ и создании необходимых условий для дальнейшего пребывания детей в Украине.

"Понятно, что он (ребенок, - ред.) должен быть сознателен того, что он в Украине. И должен догнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он испытал на оккупированных территориях", - подчеркнул Креминь.

Омбудсмен хотел бы, чтобы к процессу допуска людей из ОРДЛО в украинские вузы подключились спецслужбы, ведь, по его словам, бывали случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков, могли попадать в списки соискателей образования.

Также Креминь заявил, что офис омбудсмена планирует создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

Напомним: на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

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