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Дети с оккупированных территорий могут поступать без ВНО: Зеленский подписал закон

Пятница 10 июля 2020 17:52
Дети с оккупированных территорий могут поступать без ВНО: Зеленский подписал закон
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Документ был внесен в Раду Владимиром Зеленским

В Украине ученики с временно оккупированных территорий могут поступать во все вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания. В пятницу, 10 июля, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, документом разрешено поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 3 июля Верховная рада одобрила законопроект №3734, 310 нардепов поддержали документ за основу и в целом.

Кроме того, президент Владимир Зеленский внес в Раду данный проект 24 июня.

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