Дети с оккупированных территорий могут поступать без ВНО: Зеленский подписал закон

Документ был внесен в Раду Владимиром Зеленским
В Украине ученики с временно оккупированных территорий могут поступать во все вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания. В пятницу, 10 июля, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, документом разрешено поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот абитуриентам, проживающим на временно оккупированных территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения Украины.
Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, 3 июля Верховная рада одобрила законопроект №3734, 310 нардепов поддержали документ за основу и в целом.
Кроме того, президент Владимир Зеленский внес в Раду данный проект 24 июня.