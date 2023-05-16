ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Резнікова висміяли вкид Міноборони РФ про знищення ЗРК Patriot

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 17:29
У Резнікова висміяли вкид Міноборони РФ про знищення ЗРК Patriot Ілюстративне фото: у Міноборони відреагували на вкид про знищення ЗРК Patriot в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії не потрібна армія для перемог на полі бою, для цього їй достатньо державних ЗМІ та пресслужби Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.

"Пресслужба Міністерства оборони Росії потужніша, ніж армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, її державних ЗМІ та спікера Міноборони Конашенкова більш ніж достатньо", - зазначили у відомстві, коментуючи вкид країни-агресора про знищення зенітного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Варто зауважити, що відомство країни-агресора у щоденному зведенні нафантазувало "високотковий удар гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" по зенітному ракетному комплексу Patriot виробництва США".

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, російські окупанти намагалися вдарити по Києву. Зокрема, вони застосовували гіперзвукові ракети "Кинджал". Їх усі збили українські сили ППО.

Пізніше Міноборони РФ почало стверджувати, що росіяни нібито вдарили по ЗРК Patriot. У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Министерство обороны РФ ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна