Росії не потрібна армія для перемог на полі бою, для цього їй достатньо державних ЗМІ та пресслужби Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter .

"Пресслужба Міністерства оборони Росії потужніша, ніж армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, її державних ЗМІ та спікера Міноборони Конашенкова більш ніж достатньо", - зазначили у відомстві, коментуючи вкид країни-агресора про знищення зенітного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Варто зауважити, що відомство країни-агресора у щоденному зведенні нафантазувало "високотковий удар гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" по зенітному ракетному комплексу Patriot виробництва США".