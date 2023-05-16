У Резникова высмеяли вброс Минобороны РФ об уничтожении ЗРК Patriot
России не нужна армия для побед на поле боя, для этого ей достаточно государственных СМИ и пресс-службы Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.
"Пресс-служба Министерства обороны России мощнее, чем армии большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир, ее государственных СМИ и спикера Минобороны Конашенкова более чем достаточно", - отметили в ведомстве, комментируя вбросы страны-агрессора об уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot в Украине.
Стоит заметить, что ведомство страны-агрессора в ежедневной сводке нафантазировало "высокоточный удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по зенитному ракетному комплексу Patriot производства США".
Напомним, сегодня, 16 мая, российские оккупанты пытались ударить по Киеву. В частности, они применяли гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их все сбили украинские силы ПВО.
Позже Минобороны РФ начало утверждать, что россияне якобы ударили по ЗРК Patriot. В Воздушных силах ВСУ отказались комментировать эту информацию.
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