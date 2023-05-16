У Резникова высмеяли вброс Минобороны РФ об уничтожении ЗРК Patriot

Иллюстративное фото: в Минобороны отреагировали на вброс об уничтожении ЗРК Patriot в Украине (Getty Images)

России не нужна армия для побед на поле боя, для этого ей достаточно государственных СМИ и пресс-службы Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.