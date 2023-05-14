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У Резнікова відреагували на ракетний обстріл України

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Київ, Неділя 14 травня 2023 00:28
У Резнікова відреагували на ракетний обстріл України Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони України заявили, що РФ запускає по Україні ракети в той же час, поки Європа на "Євробаченні" святкує єдність музики та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міністерства оборони України.

"Точно в той же час, коли Європа святкує єдність музики і світла на пісенному конкурсі "Євробачення", Росія запускає крилаті ракети по Україні, що протистоїть темряві", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога, у низці регіонів чути вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу у місті виникла пожежа.

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