У Резникова отреагировали на ракетный обстрел Украины

В Министерстве обороны Украины заявили, что РФ запускает по Украине ракеты в то же время, пока Европа на "Евровидении" празднует единство музыки и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

"Точно в то же время, когда Европа празднует единство музыки и света на песенном конкурсе "Евровидение", Россия запускает крылатые ракеты по противостоящей темноте Украине", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Напомним, что сегодня вечером, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога, в ряде регионов слышны взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю. Позже стало известно, что в результате обстрела в городе возник пожар.

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