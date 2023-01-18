Резніков зустрівся з міністром оборони Латвії: що обговорили

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч у Києві з новопризначеною міністром оборони Латвії Інарою Мурнієце.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра оборони України.
Повідомляється, що її відвідування Києва стало першим офіційним візитом на посаді керівника оборонного відомства.
"Був радий прийняти Інару Мурнієце в Києві під час її першого візиту як латвійське міністерство оборони", - йдеться в повідомленні.
У ході двосторонньої зустрічі міністри обговорили можливість збільшення сили української армії.
"Ми вдячні Латвії за тверду відданість підтримці повної перемоги України над агресором", - наголосив Резніков.
Раніше стало відомо, що Резніков проведе зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у рамках восьмого засідання контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
Також раніше Резніков провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. У ході переговорів український міністр подякував за рішення надати ЗСУ танки AMX-10 RC.
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