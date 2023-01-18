Резников встретился с министром обороны Латвии: что обсудили

Сообщается, что ее посещение Киева стало первым официальным визитом на посту руководителя оборонного ведомства.

"Был рад принять Инару Мурниеце в Киеве во время ее первого визита в качестве латвийского министерства обороны", - говорится в сообщении.

В ходе двухсторонней встречи министры обсудили возможности увеличения силы украинской армии.

"Мы благодарны Латвии за твердую приверженность поддержке полной победы Украины над агрессором", - подчеркнул Резников.