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Резніков зустрівся з головним дипломатом ЄС у Сінгапурі

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Олексій Резніков та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зустрілися на безпековому форумі у Сінгапурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борреля в Twitter.

Очільник європейської дипломатії запевнив, що ЄС продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Де б ми не зустрічалися у світі, зв’язок між ЄС та Україною непорушний. Разом з Олексієм Резніковим та колегами з ЄС ми наголосили на необхідності глобальної солідарності та підтримки України. Тому що на кону спільні принципи", - написав Боррель.

Фото: Резніков та Борррель зустрілися у Сінгапурі (twitter.com/JosepBorrellF)

Безпековий форум у Сінгапурі

Варто зазначити, що 2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла". Однією з тем саміту стала війна в Україні.

Форум відвідали представники великої кількості країн. Міністр оборони України Олексій Резніков на полях саміту зустрівся з китайським колегою Лі Шаньфу. Також з главою Мініоборони КНР зустрівся й Жозеп Боррель.

Також на форумі Індонезія представила свій "мирний план" для України. Він передбачає припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань, створення демілітаризованої зони та референдум на "спірних територіях".

Ініціативи Індонезії вже встигли розкритикувати в МЗС, Міноборони та Офісі президента.

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