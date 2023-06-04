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Резников встретился с главным дипломатом ЕС в Сингапуре

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретились на форуме безопасности в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.

Глава европейской дипломатии заверил, что ЕС продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Где бы мы ни встречались в мире, связь между ЕС и Украиной нерушима. Вместе с Алексеем Резниковым и коллегами из ЕС мы отметили необходимость глобальной солидарности и поддержки Украины. Потому что на кону общие принципы", - написал Боррель.

Фото: Резников и Борррель встретились в Сингапуре (twitter.com/JosepBorrellF)

Саммит форум в Сингапуре

Стоит отметить, что 2-4 июня в Сингапуре проходит масштабный форум безопасности "Диалог Шангри-Ла". Одной из тем саммита стала война в Украине.

Форум посетили представители большого количества стран. Министр обороны Украины Алексей Резников на полях саммита встретился с китайским коллегой Ли Шаньфу. Также с главой Министерства обороны КНР встретился и Жозеп Боррель.

Также на форуме Индонезия представила свой мирный план для Украины. Он предполагает прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние, создание демилитаризированной зоны и референдум на "спорных территориях".

Инициативы Индонезии уже успели раскритиковать в МИД, Минобороны и Офисе президента.

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