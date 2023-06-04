Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю, обговорили війну в Україні

Верховний представник ЄС із зовнішніх справ Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Сторони порушили питання спільних стратегічних проблем, зокрема війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Борреля.

"Конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на SLD23 щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну Росії проти України, Тайвань, Південнокитайське море", - написав Боррель.

За словами голови зовнішньополітичного відомства ЄС, він очікує на продовження розвитку відносин між ЄС й Китаєм, яке засноване на довірі та повазі до міжнародного права.

Constructive discussion with #China’s Minister of Defence Li Shangfu at #SLD23 on common strategic concerns, including Russia’s war against Ukraine, Taiwan, South China Sea.

Looking forward to continue to develop EU-China relations based on trust and respect of international law pic.twitter.com/e5UTQfg3qu — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 4, 2023

Позиція Китаю у війні Росії проти України

З початку російського повномасштабного вторгнення на територію України Китай дотримується нібито нейтральної позиції. Пекін не засудив розв'язану Росією війну, але й офіційно не підтримав Кремль. Водночас Китай продовжує допомагати економіці країни-окупанта закупівлею енергоносіїв та експортом товарів, які, зі свого боку, можуть бути використані в військовій сфері.

Також Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні після чого оприлюднив так званий "мирний план", який передбачав припинення вогню й мирні переговори між Росією та Україною. В Києва та на Заході розкритикували "ініціативу" Пекіна, нагадавши про її зв'язки з Кремлем.