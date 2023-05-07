Резніков про збиття "Кинджала": неможливе стає можливим

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

"Російська пропаганда намагається нав'язати думку, що російська зброя - найкраща у світі та єдина у своєму роді ("аналогів немає"). Це велика помилка", - заявив він.

Резніков нагадав, що система Patriot - новий потужний інструмент української ППО - збила гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47, запущену російськими військовими злочинцями по Україні.

"Раніше в нас не було можливості знищувати такі цілі, але за підтримки наших друзів неможливе стає можливим", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що в ніч проти 4 травня в районі Києва ППО вперше збила російську гіперзвукову ракету "Кинджал".

Військові уточнили, що ракету, випущену МіГ-31К з території Росії, знищили американську систему ППО Patriot.

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