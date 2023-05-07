Резников о сбитии "Кинжала": невозможное становится возможным

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Российская пропаганда пытается навязать мнение, что российское оружие - лучшее в мире и единственное в своем роде ("аналогов нет"). Это большая ошибка", - заявил он.

Резников напомнил, что система Patriot - новый мощный инструмент украинской ПВО - сбила гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47, запущенную российскими военными преступниками по Украине.

"Раньше у нас не было возможности уничтожать такие цели, но при поддержке наших друзей невозможное становится возможным", - подчеркнул министр.

Напомним, Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в ночь на 4 мая в районе Киева ПВО впервые сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Военные уточнили, что ракета, выпущенная МиГ-31К с территории России, была уничтожена американской системой ПВО Patriot.

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