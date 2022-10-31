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Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія продовжує завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні, а отже настав час всьому світу надати їм належний правовий статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні", - йдеться у повідомленні.

Резніков додав, що РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою. А отже настав час світу надати їм належний правовий статус і відповідним чином ставитися до Росії.

Міністр оборони згадав, що відповідні рішення ухвали і інші країни, а саме Польща, Естонія та Латвія. Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним.

Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.

Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.

Раніше Сенат Польщі проголосував за визнання влади РФ терористичним режимом.

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